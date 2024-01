Absurd: Claudia Schiffer nimmt Katze mit auf Premiere

Sie stiehlt allen die Show! Claudia Schiffer (53) ist schon seit über 20 Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn (52) verheiratet. Der Brite arbeitet wie auch das deutsche Model in der Filmindustrie und war bereits Regisseur von zahlreichen Filmen. Sein neuer Streifen "Argylle" feierte nun große Premiere – in dem spielt auch seine kleine Katze mit: Auf dem roten Teppich hat Claudia deshalb kurzerhand die Fellnase dabei!

In London fand am Mittwoch die Filmpremiere statt. Claudia posierte in einem goldenen Kleid mit Schachbrettmuster – und hatte als Accessoire einen passenden gelben Rucksack dabei, aus dem die kleine Chip lugte! Da der haarige Gefährte eine Rolle in "Argylle" spielt, durfte er natürlich auf der Premiere nicht fehlen. Später glänzte Chip dann sogar auf Claudias Arm auf der Bühne!

Neben Chip waren aber auch viele andere Stars auf der Premiere. Unter anderem posierten Henry Cavill (40) und Dua Lipa (28) auf dem roten Teppich. Sie sind wie Chip auch Schauspieler in dem Film, ebenso wie John Cena (46) oder auch Ariana DeBose (33).

Getty Images Claudia Schiffers Katze Chip

Getty Images Claudia Schiffer, Chip und Henry Cavill auf der Premiere von "Argylle"

Getty Images Claudia Schiffer mit ihrer Katze Chip

