Ferne McCann wurde wegen "The Only Way Is Essex" depressiv!

Ferne McCann (33) hat nicht nur positive Erfahrungen gemacht! Von 2013 bis 2016 war sie in der Realityshow The Only Way Is Essex zu sehen. In der Serie werden junge Menschen bei ihrem Partyalltag in Ostengland begleitet. Neben Ferne waren auch viele ihrer realen Freunde und ihre Familie in der TV-Produktion zu sehen. Doch das hatte für die Fernsehpersönlichkeit auch große Nachteile!

Im Podcast "On a Mission" erzählt das Model, dass es schon immer vom Leben im Rampenlicht geträumt habe. Bei "The Only Way Is Essex" habe Ferne sich dann für Sendezeit aber so verändert, dass sie sich nicht mehr wiedererkannt habe! "Ich hatte eine ziemlich harte Zeit in der Show, auch mental. Es ist wie der perfekte Sturm, jeder will die Sendezeit und die Natur der Show ist es, sich mit Leuten zu streiten, also haben wir uns in der Show gestritten", berichtet sie. Das habe sich massiv auf das Privatleben der Britin ausgeübt: "Ich fühlte mich absolut schrecklich und wirklich niedergeschlagen und ziemlich deprimiert und dachte: 'Ich will einfach nur raus aus dieser Show.'"

Es sei besonders hart gewesen zu sehen, wie ihre Familie oder ihr Partner in der Show hinter ihrem Rücken für Publicity über sie gelästert hätten. "Es ist verwirrend und es hat meine psychische Gesundheit massiv beeinträchtigt", betont Ferne traurig.

Anzeige

Instagram / fernemccann Ferne McCann, TV-Star

Anzeige

Getty Images Ferne McCann, Januar 2023

Anzeige

Mario Mitsis / BACKGRID Ferne McCann, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de