Ferne McCann verrät: Sie stillt ihre 20 Monate alte Tochter

Ferne McCann (34) hat am Dienstag öffentlich gemacht, dass sie ihre 20 Monate alte Tochter Finty noch immer stillt. Über ihren Instagram-Account teilte die Reality-TV-Darstellerin ein sehr privates Foto von sich und ihrer Tochter, begleitet von einer ehrlichen Botschaft. Der ehemalige The Only Way Is Essex-Star erklärte, dass sie sich zunächst unsicher gewesen sei, ob sie über das Thema sprechen sollte, da sie befürchtete, Kritik wegen des Stillens ihres Kleinkindes zu erhalten. Schließlich entschied sie sich jedoch dazu, andere Mütter zu ermutigen: "Wenn ihr wie ich noch stillt und das Gefühl habt, aufhören zu müssen, möchte ich euch mitteilen: Es ist okay. Macht euer eigenes Ding." Doch nicht alle Kommentare waren positiv – während sie viele unterstützten, wurde sie auch von einigen Followern für ihre Entscheidung kritisiert.

Die Reaktionen auf ihre Nachricht reichten von Lob und Ermutigung bis hin zu harschen Vorwürfen, es sei "seltsam", sein Kind in diesem Alter zu stillen. Prominente wie die Olympiasiegerin Sarah Storey (47) stärkten ihr jedoch den Rücken und teilten eigene positive Erfahrungen mit dem Stillen älterer Kinder. Auch andere Mütter sprachen sich für Fernes Ehrlichkeit aus: "Das habe ich gebraucht" oder "Dein Kind, dein Körper, deine Entscheidung" sind nur einige der Dankesbekundungen, die sich in der Kommentarspalte finden. Viele Frauen berichten auch, dass sie ihre Kinder bis zum zweiten, dritten und vierten Lebensjahr gestillt haben. Das britische Model hatte bereits in der Vergangenheit über gesundheitliche Herausforderungen unter anderem mit dem Stillen gesprochen und betonte, wie wichtig die Unterstützung von Familie und Experten gewesen sei. Ihre transparente Haltung soll laut ihr dazu beitragen, das Stillen von Kleinkindern zu normalisieren, auch wenn es nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen mag.

Die zweifache Mutter zieht neben Finty auch ihre ältere Tochter Sunday aus einer früheren Beziehung gemeinsam mit ihrem Verlobten Lorri Haines groß. Die Internetpersönlichkeit hat ebenfalls einen Sohn aus einer früheren Partnerschaft. Ferne ist zudem auch beruflich sehr aktiv. Zuletzt sorgte sie in der Show Dancing on Ice für Aufsehen und sprach in Interviews über die Balance zwischen Familie, Karriere und Beziehung. Ein Intimitätscoach hatte dem Paar erst kürzlich geholfen, trotz Alltagsstress und Elternpflichten die Romantik nicht aus den Augen zu verlieren. Die Patchwork-Familie genießt derzeit ihre gemeinsame Zeit und überlegt offenbar auch, ob es in der Zukunft weiteren Nachwuchs geben könnte – doch konkrete Pläne gebe es laut Ferne dafür noch nicht. Im Gespräch mit Closer verriet sie jedenfalls, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie die Schwangerschaftskleidung schon auf den Dachboden verbannen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ferne McCann, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / fernemccann Lorri Haines, Ferne McCann und ihre Tochter Finty im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige