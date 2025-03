Chloe Brockett musste mit schwerem Asthmaanfall in Klinik

Realitystar Chloe Brockett wurde von ihrem On-Off-Freund Jack Fincham mit einem schweren Asthmaanfall ins Krankenhaus gebracht. Als die ehemalige The Only Way is Essex-Darstellerin plötzlich unter Atemnot litt, reagierte Jack sofort und fuhr sie in die Notaufnahme, wo sie mehrere Stunden medizinisch versorgt wurde. Chloe, die laut eigenen Angaben schon längere Zeit gesundheitlich angeschlagen war, wurde nach einem kurzen Aufenthalt wieder nach Hause geschickt, wo sie sich nun mit Jacks Unterstützung erholt. "Jack war die ganze Nacht an ihrer Seite", verriet eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung The Sun.

Die vergangenen Monate waren für Chloe und Jack nicht einfach. Neben Chloes gesundheitlichen Problemen belastete auch Jacks laufender Rechtsstreit die Beziehung der beiden. Der ehemalige Love Island-Gewinner, der vor Kurzem wegen eines Vorfalls mit seinem gefährlichen Hund zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, sieht aktuell einer Entscheidung des Gerichts über seinen Einspruch entgegen. "Jeder weiß um den Stress von Jacks Gerichtsverfahren, aber hinter den Kulissen ist Chloe schon seit Monaten krank", beteuerte der Insider. Das führt zwar immer wieder zu Streitigkeiten, dennoch unterstützen sie sich gegenseitig. Trotz Gerüchten über eine Trennung beteuerte Chloe öffentlich: "Ich bin weiterhin in einer Beziehung."

Chloe, die seit ihrem Ausstieg aus der TV-Show "TOWIE" 2023 immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat bereits in der Vergangenheit gesundheitliche Krisen durchlebt. Erst vor einigen Monaten war sie nach einer allergischen Reaktion auf die Auflösung ihrer Gesichtsfiller in einem privaten Krankenhaus behandelt worden. "Die letzten Monate haben wirklich ihren Tribut gefordert", bestätigte auch die Quelle gegenüber The Sun. Jack bereitet sich indes darauf vor, am Freitag, den 21. März, vor dem Richter zu erscheinen, um zu erfahren, ob es bei einer Freiheitsstrafe bleibt. Zumindest bis dahin scheint er trotz turbulenter Zeiten ein fester Halt für das Reality-Sternchen zu sein.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Chloe Brockett, Dezember 2024

Instagram / jack_charles Chloe Brockett und Jack Fincham