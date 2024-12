Missverständnis: UK-Star Ferne McCann dementiert Trennung

Momentan steht die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Ferne McCann (34) mit ihrem Beziehungsdrama in der Öffentlichkeit. Ein Insider verbreitete das Gerücht, dass Ferne und ihr Partner Lorri Haines getrennt sein sollen. Jetzt dementiert die Brünette diese Vorwürfe und meldet sich spontan während ihres Trainings für Dancing on Ice. "Ich bin verwirrt, in den letzten fünf Minuten bekam ich mehr als zehn SMS von meinen Freunden und der Familie. Sie fragten mich, ob Lorri und ich getrennt seien", erklärt sie in ihrer aktuellen Story auf Instagram.

Dann fährt sie fort und erzählt, sie seien nicht getrennt: "Ich bin echt verärgert. Wir sind immer noch zusammen, wir leben zusammen, wir können jetzt sogar wieder im selben Bett schlafen." Offensichtlich interpretierte der Insider etwas falsch und entfachte somit die Trennungsgerüchte. Ferne gibt dann zu: "Der einzige Grund, warum wir uns streiten, ist, dass Finty um vier Uhr morgens aufwacht und ich eine müde Mama bin, wenn also jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar." Das Paar bekam vor 16 Monaten seine Tochter Finty, die die beiden wohl auf Trab hält.

Gegenüber Mirror verbreitete der Insider folgendes Statement: "Ferne und Lorri hatten schon immer eine stürmische Beziehung, aber jetzt gab es einen großen Streit wegen allem und nichts, also hat sie beschlossen, sich eine Auszeit zu nehmen." Bekannte der zweifachen Mutter dementierten die Trennungsgerüchte, doch die Quelle heizte noch weiter an: "Freunde sagen, dass es dauerhaft ist, aber wer weiß das schon, denn bei den beiden geht es so wechselhaft zu. Lorri wurde effektiv von [Fernes] Instagram gelöscht."

Instagram / fernemccann Lorri Haines, Ferne McCann und ihre Tochter Finty im August 2024

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im Juli 2022

