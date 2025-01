Plant Ferne McCann Baby Nummer drei mit Verlobten Lorri?

Ferne McCann (34), bekannt aus der Reality-TV-Szene, hat in einem Interview angedeutet, dass sie möglicherweise bald weiteren Nachwuchs plant. Mit ihrem Verlobten Lorri Haines, mit dem sie die 18 Monate alte Tochter Finty großzieht, könnte Baby Nummer drei bereits in Aussicht sein. In einem Gespräch mit dem Magazin Closer verriet Ferne, dass das Auffinden alter Schwangerschaftskleider Fragen bei ihr ausgelöst habe: "Ich sagte zu Lorri: 'Soll ich die auf den Dachboden räumen? Oder werden wir noch einmal Eltern?' Und er antwortete: 'Ja, ich denke schon.'" Neben ihrer gemeinsamen Tochter hat Ferne eine ältere Tochter namens Sunday aus einer früheren Beziehung, während Lorri ebenfalls einen Sohn aus einer früheren Partnerschaft hat.

Ferne und Lorri, die sich im Jahr 2022 verlobten, arbeiten derzeit sowohl am Aufbau ihrer Beziehung als auch an den Herausforderungen, die eine Patchwork-Familie mit sich bringt. Im Interview mit OK! sprach Ferne offen über den Alltag mit den Kindern, ihre beruflichen Verpflichtungen und die Schwierigkeiten, sich als Paar Zeit füreinander zu nehmen. Sie erklärte, dass die beiden sogar auf die Hilfe eines Intimitätscoaches zurückgriffen, um ihre Beziehung zu stärken. "Wenn man Kinder hat, muss man der Intimität wirklich Priorität einräumen, sonst kommt sie leicht ganz unten auf der Liste an", gab Ferne zu und betonte, wie wichtig die Kommunikation dabei sei.

Abseits ihres privaten Wirbels machte Ferne zuletzt auch in der Show "Dancing on Ice" von sich reden. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Brendyn Hatfield begeisterte sie bei ihrer Premiere die Jury und erhielt beeindruckende 26,5 Punkte. Die emotionale Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: "Ich bin einfach so glücklich", erklärte sie mit Tränen in den Augen. Trotz der Herausforderungen, die ihr Familienleben mit sich bringt, zeigt Ferne mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Engagement, dass sie auch in turbulenten Zeiten ihren Weg geht. Ob inmitten all dessen tatsächlich bald ein weiteres Baby folgen wird, bleibt allerdings vorerst abzuwarten.

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihre zwei Töchter im Mai 2024

Instagram / lozzahaines Lorri Haines und Ferne McCann mit ihrem Baby

