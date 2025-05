Tochter fast zwei: Ferne McCann wird fürs Stillen kritisiert

Ferne McCann (34) sorgte mit einem neuen Video auf Instagram erneut für Diskussionen: Die Reality-TV-Darstellerin zeigte darin, wie sie ihre 21 Monate alte Tochter Finty, die sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Lorri Haines großzieht, im Urlaub stillte. Auslöser für ihren offenen Post, der am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde, waren zahlreiche Nachfragen und kritische Stimmen, die sich regelmäßig über ihre Entscheidung beschweren. Ferne wehrte sich daraufhin mit den Worten: "Ja, sie ist 21 Monate und ja, wir stillen immer noch."

Auch auf eine Fan-Frage, ob sie schon versucht habe, Finty das Stillen abzugewöhnen, antwortete Ferne ehrlich: Sie habe Schwierigkeiten, Nein zu sagen und empfinde das Stillen nach wie vor als den einfachsten und natürlichsten Weg – vor allem auf Reisen. Mit ihrem Beitrag will die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Vorurteilen rund um das Stillen von Kleinkindern aufräumen. Sie verwies darauf, dass sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch der National Health Service empfehlen, mindestens bis zum zweiten Geburtstag zu stillen. In den Kommentaren sammelten sich schnell zahlreiche Reaktionen: Einige Nutzer hinterfragten zum Beispiel, warum die Britin das Stillen öffentlich zeigt und forderten mehr Zurückhaltung. Der Großteil der Fans lobte jedoch ihren Mut, offen über ein Thema zu sprechen, das oft tabuisiert wird. "Danke, dass du deine Plattform für so viel Aufklärung nutzt", lautete es unter anderem.

Die Öffentlichkeit kennt Ferne als Reality-TV-Star und Model. Fernab ihrer Karriere im Rampenlicht ist sie aber vor allem eines: liebevolle Mutter. Neben Finty hat Ferne eine weitere Tochter namens Sunday. Mit ihr stand sie 2017 für ihre Dokuserie "Ferne McCann: First Time Mum" vor der Kamera. Die heute 34-Jährige nahm sich zuletzt jedoch bewusst eine Auszeit vom Reality-Geschäft – unter anderem, um ihrer Familie mehr Privatsphäre zu ermöglichen.

Instagram / fernemccann Ferne McCann mit ihrer Tochter Finty, April 2025

Instagram / fernemccann Realitystar Ferne McCann mit ihren Töchtern Sunday und Finty, Mai 2025

