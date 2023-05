"Mein Kreis ist klein": Ferne McCann plant intime Hochzeit

Ferne McCann (32) will keine riesige Hochzeitfeier. Im vergangenen Juli war der Juwelier Lorri Haines vor ihr auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten. Doch der The Only Way is Essex-Star und sein Schatz konnten sogar noch einen oben drauf setzen: Sie erwarten ihr erstes Kind zusammen! Nun sprach die TV-Bekanntheit auch von ihren Hochzeitsplänen: Ferne plant eine ganz kleine Hochzeit.

"Meine Vision für meine Hochzeit hat sich im Laufe der Jahre definitiv verändert. Früher hätte ich gesagt, dass ich eine große Hochzeit möchte, bei der alle dabei sind, aber jetzt ist mein Kreis sehr klein und ich möchte etwas Intimes und Schönes", verrät sie MailOnline. Ferne und Lorris Feier solle nur mit den engsten Freunden und Familie im Ausland stattfinden – denn wenn die baldige Zweifach-Mama sich in vielen Jahren an ihre Hochzeit zurückerinnert, wolle sie mit allen Anwesenden noch befreundet sein.

Auch über ihren Look verrät Ferne schon einiges – auch er soll ganz entspannt sein. "Ich denke an keine Schuhe, denn wenn ich Absätze trage, bin ich größer als Lorri... keine Schuhe, kein BH, diese Art von wirklich entspanntem, mühelosem Look", träumt sie. In die Hochzeitsplanung habe sie sich übrigens erst nach der Hochzeit von Sofia Richie (24) gestürzt, die ihrem Elliot Grainge im vergangenen Monat romantisch das Jawort gegeben hatte.

