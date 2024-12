16 Monate nach Baby: UK-Star Ferne McCann soll getrennt sein

Ferne McCann (34) bekam im Juli 2023 eine Tochter mit ihrem Partner Lorri Haines. Doch die Liebe der The Only Way Is Essex-Bekanntheit scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Ein Insider behauptet nun gegenüber Mirror: "Ferne und Lorri hatten schon immer eine stürmische Beziehung, aber jetzt gab es einen großen Streit wegen allem und nichts, also hat sie beschlossen, sich eine Auszeit zu nehmen." Laut Bekannten der TV-Berühmtheit handele es sich hierbei nicht einfach um eine Beziehungspause, sondern um einen endgültigen Bruch. "Lorri wurde effektiv von ihrem Instagram entfernt und Ferne nimmt sich jetzt etwas Zeit für sich und ihre beiden Kinder", berichtet die Quelle.

Lange erschien die Beziehung des Realitystars und des Motivationsredners nahezu perfekt. Doch bereits im September deutete Ferne an, dass es Probleme zwischen den beiden Briten geben würde. Im Gespräch mit Heat World deutete sie an, dass es im Schlafzimmer besser laufen könnte. "Ich denke, die meisten Eltern werden mir zustimmen, dass Sex, wenn man ein Baby hat, nicht mehr so wichtig erscheint", gab die 34-Jährige zu und ergänzte: "Es wurde immer mehr zu einer lästigen Pflicht, also suchten wir einen Intimitätscoach auf."

Neben der 16 Monate alten Finty ist Ferne auch noch stolze Mutter der sechsjährigen Sunday. Vor wenigen Monaten erklärte die Influencerin, dass sie sich noch mehr Nachwuchs wünscht. "Ich habe Lust auf eine weitere große Lücke [zwischen den Kindern] und dann, wenn ich das Glück habe, ein weiteres Baby zu bekommen, wenn ich auf die 40 zugehe [...]. Sag niemals nie. Ich fühle mich noch nicht fertig", offenbarte Ferne.

Instagram / fernemccann Lorri Haines, Ferne McCann und ihre Tochter Finty im August 2024

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihre zwei Töchter im Mai 2024

