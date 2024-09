Weiteres Baby: So sieht Ferne McCanns Familienplanung aus

Ferne McCann (34) ist stolze Mutter der sechsjährigen Sunday und ihrer 14 Monate alten Tochter Finty. Die Reality-TV-Darstellerin ist aber noch lange nicht fertig mit ihrer Familienplanung. In einem aktuellen Interview mit OK verrät die "Ferne McCann: My Family & Me"-Bekanntheit nun, dass sie gern ein weiteres Kind hätte, wenn sie sich der 40 nähert. "Ich habe Lust auf eine weitere große Lücke [zwischen den Kindern] und dann, wenn ich das Glück habe, ein weiteres Baby zu bekommen, wenn ich näher an 40 bin – was eigentlich gar nicht mehr so weit weg ist ... sag niemals nie. Ich fühle mich noch nicht fertig", erklärt die 34-Jährige. Offenbar will sie also in spätestens sechs Jahren noch mal Mama werden.

Es ist kein Wunder, dass die ehemalige The Only Way Is Essex-Teilnehmerin sich weiteren Nachwuchs wünscht. Denn in ihrer Rolle als Mutter scheint Ferne komplett aufzugehen. Im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Besonders auf ihre älteste Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Arthur Collins hat, ist sie offenbar mächtig stolz: "Sie ist sehr sportlich, von Natur aus brillant und nie nervös. Ich glaube, sie weiß nicht einmal, was es heißt, aufgeregt zu sein. Letztes Jahr habe ich sie bei einem Crosslauf beobachtet, wie sie durch den Wald sprintete und alle überholte. Ich dachte nur: 'Oh, mein Gott!'"

Auch mit ihrer jüngsten Tochter schwebt Ferne im Familienglück. Vor wenigen Wochen freute sich die stolze Mutter über einen echten Meilenstein: Die kleine Finty feierte ihren allerersten Geburtstag. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unseren Engel, der so sanft und ruhig ist. Finty, unser süßes Mädchen. [...] Deine Seele ist nichts anderes als pure Liebe und Freude. Wir schätzen dich so sehr, Baby. Zeit, dich zu feiern", schrieb der Realitystar im Juli überglücklich auf Instagram. Vater der Kleinen ist Fernes Freund Lorri Haines, mit dem sie seit rund zwei Jahren sogar verlobt ist.

Instagram / fernemccann Reality-TV-Bekanntheit Ferne McCann und ihre Tochter Sunday

Instagram / fernemccann Lorri Haines, Ferne McCann und ihre Tochter Finty im August 2024

