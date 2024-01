Macht Cathy Hummels mit diesem Foto neue Beziehung publik?

Ist Cathy Hummels (35) wieder in festen Händen? Die Influencerin geht seit ihrer Scheidung von Mats Hummels (35) als Single durchs Leben. Hier und da hat sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin mal ins Datingleben gestürzt oder bekam etwa von einem heimlichen Verehrer Rosen geschenkt – Mister Right war bislang aber noch nicht dabei. Mit ihrem neuen Schnappschuss heizt die Mama eines Sohnes aber die Gerüchteküche nun ordentlich an: Macht Cathy mit ihren neuen Bildern ihre Beziehung offiziell?

Auf Instagram teilt die einstige Spielerfrau zwei Schnappschüsse von sich am Strand. In einem sommerlichen Kleid lächelt sie eine Person, die vom Bild abgeschnitten ist, liebevoll an und hält dessen Hand. Die Person trägt eine lange Bluse – ob es eine Frau oder ein Mann ist, ist unklar. Ihre Follower ziehen aber ganz schnell ihre Schlüsse: "Endlich Ken gefunden" oder "Herzlichen Glückwunsch", kommentieren etwa zwei Fans.

Andere User sind sich aber auch sicher, dass es sich bei Cathys Posting nur um eine gute Freundin handelt. "Es ist bemerkenswert, wie toll du mit deiner besten Freundin bist", schreibt ein Fan. Derzeit befindet sich die 35-Jährige nämlich auch im Urlaub mit einigen Freunden.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2023

