Zurück zum Ex: Kendall Jenners Freunde sind nicht überrascht

Ihr Beziehungsstatus ist kompliziert! Die Datinggerüchte um Bad Bunny (29) und Kendall Jenner (28) hatten im Februar 2023 begonnen, als sie zum ersten Mal gemeinsam gesehen wurden. Als das Supermodel den Rapper dann bei seinem Auftritt auf dem Coachella begleitet hatte, galt die Beziehung als offiziell. Doch zehn Monate später folgte schon das Liebes-Aus. Kurz darauf kursierten bereits die ersten Gerüchte, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben sollen. Für Kendalls Freunde soll das eventuelle Comeback keine Überraschung sein!

Dass das Paar sogar Silvester miteinander verbracht haben soll, war wohl für das Umfeld der Kardashian-Schwester kein Schock. Wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly verrät, sind ihre Freunde überhaupt nicht überrascht: "Sie haben schon geahnt, dass das passieren würde, weil Kendall die Angewohnheit hat, zu Ex-Freunden zurückzukehren." Trotzdem sei die Beziehung der beiden weiterhin ungeklärt. "Sie haben sich seit ihrer Trennung einige Male getroffen, sind aber nicht wieder komplett zusammen", verrät die Quelle.

Der Puertoricaner und die TV-Bekanntheit kennen sich zwar erst seit circa einem Jahr, doch scheinbar hatten sie schon starke Gefühle füreinander. Bad Bunny widmete der Beauty sogar eine Strophe in einem seiner Songs. In dem Track "Coco Chanel" rappt er: "Die Sonne ist heißer in Puerto Rico als in Phoenix." Damit soll er vermutlich auf Kendalls Ex-Freund, dem Basketballspieler der "Phoenix Suns", anspielen.

Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

Bad Bunny auf dem Coachella-Festival 2023

Kendall Jenner und Devin Booker in New York

