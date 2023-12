Bad Bunny soll für Kendall Jenner "der Eine" gewesen sein

Kendall Jenner (28) macht gerade wohl eine schwere Zeit durch. Mitte Dezember hatte ein Insider behauptet, dass der The Kardashians-Star nicht mehr mit Bad Bunny (29) zusammen ist. Sie hätten beide zu volle Terminkalender und daher Schwierigkeiten gehabt, sich regelmäßig zu sehen. Sie sollen zwar noch Kontakt zueinander haben und sich gut miteinander verstehen – für Kendall ist mit dem Liebes-Aus aber angeblich eine Welt zusammengebrochen.

"Sie waren nicht lange zusammen, aber sie waren definitiv verliebt. Kendall ist am Boden zerstört. Sie hatte eine Reihe von schlechten Romanzen und sie dachte, Bad Bunny könnte der Eine sein", verriet ein Insider gegenüber InTouch Weekly. Die Beziehung des Models und des Sängers sei sehr gefestigt gewesen: "Oder zumindest dachten das alle. Man weiß nie, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Offensichtlich gab es Probleme."

Kendalls Freunde sollen ohnehin nicht so begeistert von Bad Bunny an ihrer Seite gewesen sein. Manche hoffen sogar wohl, dass sie wieder mit ihrem Ex Devin Booker (27) zusammenkommt. "Sie haben das Gefühl, dass er am besten zu ihr passt und sie am glücklichsten macht", hatte ein Informant gegenüber RadarOnline ausgeplaudert.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner in West Hollywood, August 2022

