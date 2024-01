Liebes-Reunion? Kendall Jenner und Bad Bunny treffen sich!

Gibt es doch noch ein Comeback? Im November vergangenen Jahres sollen sich Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) getrennt haben – doch wenig später kursierten bereits Gerüchte, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben sollen. Kürzlich starteten die beiden auf der gleichen Party ins neue Jahr – etwa als Paar? Jetzt spricht ein Insider über den aktuellen Stand zwischen Kendall und Bad Bunny!

Gegenüber der US Sun plauderte ein Informant einige brisante Details aus. "Sie waren über Silvester mit Freunden in der Karibik und seit sie zurück sind, treffen sie sich wieder", heißt es. Dabei hätten sich das Model und der Rapper wohl bedeckt gehalten, er sei aber sogar bei ihr zu Hause gewesen und mit ihrem Auto herumgefahren. "Er will sie unbedingt zurückgewinnen, und obwohl sie es im Moment langsam angehen, würde es niemanden überraschen, wenn es wieder offiziell werden würde", verrät der Tippgeber.

Was Kendalls Freunde davon wohl halten? Die sollen von dem Liebes-Aus nicht mal überrascht gewesen sein und haben für ihre berühmte Freundin wohl bereits andere Pläne, gab ein Insider gegenüber Radar Online bekannt. Sie würden sich ein Comeback zwischen dem The Kardashians-Star und Ex Devin Booker wünschen.

Anzeige

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de