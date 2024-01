Erstmals seit Tod ihres Mannes: Kate Garraway lächelt tapfer

Kate Garraway (56) bleibt standhaft. Anfang Januar hatte die Moderatorin den frühen Tod ihres Mannes verkraften müssen. Derek Draper war mit gerade einmal 56 Jahren verstorben. Zuvor hatte er mit den Langzeitfolgen des Coronavirus zu kämpfen. Schließlich hatte ein Herzinfarkt im Dezember zu seinem Tod geführt. Seitdem zeigte die Britin sich noch nicht in der Öffentlichkeit, doch nun steht Dereks Beerdigung an. Und die ersten Bilder von Kate zeigen sie mit einem tapferen Lächeln.

Kommenden Freitag soll Derek in Nordlondon beerdigt werden. Die Bilder zeigen Kate vor ihrem Haus mit einem Freund, den sie mit einer Umarmung und einem Lächeln begrüßt. Der "Good Morning Britain"-Star ist nach wie vor anzusehen, dass die vergangenen Wochen nicht leicht waren, aber dennoch scheint er guter Dinge. "Es waren ein paar unglaublich emotionale Wochen für die ganze Familie. Die beiden Kinder [...] sind natürlich sehr betroffen, und Kate versucht stoisch, ihnen zu liebe, alles zusammenzuhalten. "Sie ist ein absoluter Fels in der Brandung", erklärt eine Quelle gegenüber The Sun.

Wie sehr Kate aber dennoch unter dem Verlust ihres Mannes leidet, verriet eine Bekannte. "Sie ist am Boden zerstört, sie ist gebrochen", offenbarte die Meteorologin Clare Nasir gegenüber Closer. Zusammen mit einer Gruppe Freunden gebe es einen Plan, damit immer jemand an ihrer Seite sei. Kate sei aber bis zum Schluss stark geblieben.

Anzeige

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

Anzeige

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de