Nach Tod ihres Mannes: Kate Garraway erlebt Familiennotfall!

Mit dem Verlust ihres Ehemannes Derek Draper (✝56) machte Kate Garraway (57) eine harte Zeit durch. Doch nun folgt ein weiterer Schicksalsschlag für die "Good Morning Britain"-Moderatorin: Ihr Vater Gordon wurde mit Verdacht auf Schlaganfall und Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Wie eine Quelle gegenüber OK! äußert, sei er "stabil", jedoch haben seine gesundheitlichen Probleme "der ganzen Familie einen großen Schrecken eingejagt" und "sie beten, dass er sich erholt".

Es ist also nicht verwunderlich, dass die TV-Bekanntheit kurz nach einer Livesendung aus dem Sender eilte, um an der Seite ihres Papas zu sein. Jetzt mache sie aber erst einmal eine kleine Pause von der Frühstücksfernsehsendung. "Glücklicherweise wird Kate sowieso für ein paar Wochen von der Arbeit freigestellt, sodass sie ihre Zeit zwischen dem Krankenhaus und der gleichzeitigen Betreuung [ihrer] Kinder Darcey und Billy aufteilen kann", führt der Informant weiter aus und ergänzt: "Nach dem schrecklichen, herzzerreißenden Jahr, das sie hinter sich haben, ist es für Kate so wichtig, dass sie versuchen, eine normale Sommerpause zu haben."

Seit dem Tod ihres Mannes traf die 57-Jährige aber auf viel Verständnis – und das wird sich mit ihrem aktuellen Familiennotfall vermutlich nicht ändern. Im Gespräch mit Best Magazine erklärte ihre Kollegin Charlotte Hawkins nämlich vor Kurzem: "Als Kate ihren Mann Derek im Januar verlor, haben alle an einem Strang gezogen, um sie zu unterstützen. Sie hat eine außerordentlich harte Zeit hinter sich. Wenn man jemanden verliert, den man sehr liebt, ist das ein ständiger Schmerz."

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Getty Images Kate Garraway bei der Beerdigung ihres Mannes Derek Draper

