Kate Garraway feiert ersten Hochzeitstag ohne Mann Derek (†)

Kate Garraway (57), die beliebte Moderatorin von "Good Morning Britain", hat in einem ergreifenden Instagram-Beitrag an ihren 20. Hochzeitstag erinnert – den ersten ohne ihren verstorbenen Ehemann Derek Draper (✝56). Derek, der nach einem langen Kampf gegen Covid und die Langzeitfolgen des Virus im Januar dieses Jahres verstarb, hinterlässt eine schmerzliche Lücke in Kates Leben. In dem Video kämpfte sie mit den Tränen und sprach offen über den tiefen Kummer, den dieses Jubiläum in seiner Abwesenheit mit sich bringt. "Es fühlt sich wie ein Schlag in den Magen an", gab sie zu.

In der bewegenden Botschaft im Netz teilte Kate mit ihren Followern, dass sie die alten Jahrestagskarten von Derek wiederholt liest, um mit ihrer Trauer umzugehen. Trotz des herzzerreißenden Verlusts betonte sie im Beitrag ihre Dankbarkeit, eine solche Romantik mit ihrem langjährigen Partner erlebt zu haben, indem sie schrieb: "Heute ist also unser Hochzeitstag und ich bin super emotional, aber auch so dankbar für alles, was Derek in mein Leben gebracht hat."

Kate und Derek heirateten im Jahr 2004 und krönten ihr Liebesglück im Laufe ihrer Ehe mit zwei Kindern, Darcey und Bill. Dereks schwere Krankheitsgeschichte sowie sein Tod Anfang dieses Jahres hinterließen die Familie in tiefer Trauer. Vor allem die großen Feierlichkeiten in ihrem Leben erinnern die 57-Jährige einmal mehr an den schweren Verlust. Im Netz berichtet die Moderatorin offen über ihre Gefühle, während sie die ersten Meilensteine ohne ihren Derek bestreitet. So auch zu ihrem letzten Geburtstag, den Kate im Kreise ihrer Familie und Freunde feierte. Unter ein Video der Geburtstagsfeierlichkeiten schrieb sie emotional: "Nun, gestern war wieder einer dieser traurigen 'Premieren' – mein erster Geburtstag seit Dereks Tod."

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

