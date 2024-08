Nach Familiennotfall: Kate Garraway kehrt zur Arbeit zurück

Kate Garraway (57) ist wieder zurück bei "Good Morning Britain"! Am Montagmorgen moderierte sie ihre erste Show seit einer längeren Pause und wurde freudig von den Zuschauern begrüßt. An ihrer Seite moderierte Ed Balls die beliebte ITV-Sendung. Die Rückkehr der Moderatorin folgt auf eine Phase der Abwesenheit, die bei den Fans Besorgnis ausgelöst hatte. Ihr Vater war während eines Urlaubs zusammengebrochen, was ihre unerwartete Pause notwendig machte.

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilte die 57-Jährige ihre Gründe für die Abwesenheit und bedankte sich bei ihren Kollegen. "Es war sehr beängstigend, aber ich freue mich so sehr, dass mein Vater nun stabil ist", schrieb Kate auf Instagram und erklärte weiter: "Es tut mir leid, dass ich von hier verschwunden bin, als mein Vater vor zwei Wochen zusammenbrach und ins Krankenhaus eingeliefert wurde, während er zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder im Urlaub war." Sie wendete sich auch ausdrücklich an die Mitarbeiter des NHS für deren unermüdliche Unterstützung und dankte ihren Freunden und Kollegen bei ITV und Smooth Radio für die Vertretung. So konnte sie sich die Zeit nehmen, sich um ihre Familie zu kümmern.

Kate Garraway hatte zuvor eine schwierige Zeit durchgestanden. Die Ursache hierfür war insbesondere die Erkrankung ihres Mannes Derek Draper (✝56), der mit den Langzeitfolgen des Coronavirus zu kämpfen hatte und Ende des vergangenen Jahres einen Herzinfarkt erlitt. Anfang dieses Jahres verstarb er. Nachdem sie die letzten Wochen mit ihrer Familie verbracht und ihre Mutter sowie ihren Bruder unterstützt hatte, freut sich Kate nun darauf, wieder ihre Rolle bei "Good Morning Britain" und Smooth Radio aufzunehmen.

ActionPress Kate Garraway im April 2024

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

