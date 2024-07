Kate Garraway erlebt seit Tod von Derek "ständigen Schmerz"

Derek Draper (✝56) verstarb Anfang Januar an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Mit diesem Verlust hat seine Frau Kate Garraway (57) immer noch zu kämpfen. Wie es der Journalistin mittlerweile geht, offenbart nun ihre "Good Morning Britain"-Kollegin Charlotte Hawkins gegenüber Best Magazine. "Als Kate ihren Mann Derek im Januar verlor, haben alle an einem Strang gezogen, um sie zu unterstützen. Sie hat eine außerordentlich harte Zeit hinter sich", erklärt sie und fügt hinzu: "Wenn man jemanden verliert, den man sehr liebt, ist das ein ständiger Schmerz."

Es stelle sich immer die Frage, wie es weitergehen soll, führt Charlotte weiter aus. Im Prozess mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen, sei eine Sache besonders wichtig. "Es geht nicht darum, darüber hinwegzukommen, sondern zu lernen, damit zu leben", betont sie. In dieser schwierigen Zeit kann ihre TV-Kollegin aber auf viel Unterstützung zählen. "Kate wird Zeit brauchen, um zu heilen, aber sie weiß, dass wir alle für sie da sind", macht die 49-Jährige deutlich.

Dass Dereks Tod ihr und der Familie noch zu schaffen macht, teilte Kate erst kürzlich auf Instagram. Anlässlich des britischen Vatertags schrieb die 57-Jährige: "Gestern war einer dieser Tage, von denen die Kinder und ich wussten, dass er schwierig werden würde. Der Vatertag ist der Tag, an dem jeder seinen Papa feiern will." Daher sei sie gemeinsam mit ihren Kindern zum Grab des politischen Beraters gefahren. "Wir haben über all die wunderbaren Dinge gesprochen, die wir an ihm liebten, die albernen Dinge, mit denen er uns zum Lachen brachte und alles, was er uns gegeben hat und was wir nie vergessen werden", erzählte sie.

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Instagram / kategarraway Derek Draper und Kate Garraway mit ihren Kindern

