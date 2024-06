Kate Garraways Ehemann (†) hatte noch weitere hohe Schulden!

Die bekannte TV-Moderatorin Kate Garraway (57) von "Good Morning Britain" steht vor einer finanziellen Katastrophe. Nachdem ihr Ehemann Derek Draper (56) Anfang des Jahres verstorben ist, sieht sie sich nun mit enormen finanziellen Forderungen in Höhe von 176.000 Euro konfrontiert. Diese Summe resultiert aus der Schließung von Dereks Unternehmen Astra Aspera sowie zusätzlichen Schulden aus einem Direktorenkredit, so berichtet The Sun. Darüber hinaus kommt noch eine Steuernachforderung in Höhe von 841.000 Euro und weitere finanzielle Belastungen durch dessen Geschäft auf Kate zu!

Die TV-Bekanntheit hat sich nun Hilfe bei einem Londoner Finanzexperten geholt, der auf Steueruntersuchungen und Prozessunterstützung spezialisiert ist. In der Fernsehsendung "Good Morning Britain" äußerte sie sich schon vor einigen Monaten offen zu ihrer schwierigen Situation und erklärte, dass sie sich schäme, schuldenbelastet zu sein: "Das ist für gut bezahlte Fernsehmoderatoren wie mich unerschwinglich, ganz zu schweigen von normalen Menschen. [...] Ich schäme mich für die Tatsache, dass ich Schulden habe, weil ich einen unglaublichen Job habe, den ich liebe", führte sie aus.

Im Januar dieses Jahres verstarb Derek, nur wenige Wochen nach seinem 56. Geburtstag, an den Langzeitfolgen seiner Coronaerkrankung. Seitdem versucht Kate, Ordnung in ihr Leben zu bringen und für ihre Kinder stark zu sein. Mit dem Unternehmer teilt die Journalistin zwei Kinder namens Billy und Darcey. Knapp zwei Jahrzehnte waren Kate und Derek zusammen durchs Leben gegangen.

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

Getty Images Kate Garraway bei der Beerdigung ihres Mannes Derek Draper

