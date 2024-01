Kate Garraway ist nach Tod von Ehemann Derek "gebrochen"

Sie macht eine harte Zeit durch! Mehrere Jahre kämpfte Derek Draper (56) gegen die Langzeitfolgen des Coronavirus – jedoch ohne Erfolg. Im Dezember vergangenes Jahr wurde er aufgrund eines schweren Herzinfarktes in ein Krankenhaus eingeliefert und starb dort wenig später. Der bekannte Autor hinterlässt unter anderem seine Frau Kate Garraway (56). Die Moderatorin hat mit dem Verlust sehr zu kämpfen. Nun äußert sich eine Freundin zu Kates Zustand nach dem Tod ihres Mannes!

Gegenüber Closer offenbart Clare Nasir wie schlecht es der Witwe wirklich geht. "Sie ist am Boden zerstört, sie ist gebrochen", heißt es. Es sei ein langer Weg für sie gewesen und sie habe bis zum Schluss nicht aufgegeben – doch gibt sie nun sich selbst auf? "Meine Freunde und ich haben einen Dienstplan, um bei ihr zu sein. Am letzten Wochenende mussten wir viel Tee machen und kochen", erzählt Clare weiter im Gespräch.

Auch an der Promi-Welt ging der Verlust von Derek nicht spurlos vorbei. Unter anderem sprach auch Elton John (76) sein Beileid aus. "Mein Herz schlägt für Kate, Darcey, William und die ganze Familie nach dem Tod von Derek. David, die Jungs und ich denken an euch und senden euch all unsere Liebe", schrieb der britische Sänger in seiner Instagram-Story.

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

Getty Images Elton John im Mai 2021

