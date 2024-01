Nicht verliebt? Sarah Kern hätte kein Problem mit Trennung

Krasse Aussagen! Sarah Kern (55) wirkt nicht nur im Dschungelcamp unabhängig und abgeklärt, sondern scheint das auch in ihrem Privatleben zu sein. Während so manch Camper im Gespräch über die Liebsten in Tränen ausbricht, ist Sarah da wohl abgebrühter. Im Zwiegespräch mit Mitcamperin Lucy Diakovska (47) teilt die Unternehmerin offen ihre Gedanken zu ihrer eigenen Beziehung. Sarah stellt dabei eines klar: Sie akzeptiert es, wenn ihr Freund ohne sie weiterzieht!

"Wenn man liebt, muss man gehen lassen", ist Sarahs Motto in der Liebesbeziehung zu Tobias Pankow. Nach einigem Auf und Ab gehen der Unternehmensberater und die Designerin seit 2022 wieder zusammen durchs Leben – mehr oder weniger. "Er besucht mich ein paar Mal im Monat und das reicht mir dann auch", erzählt die 56-Jährige. "Alles mit Verliebtsein und Gedöns habe ich hinter mir. Wenn dann eine kommt, die das alles noch vor sich hat und das mit ihm teilen will, dann wünsche ich ihm das", offenbart die Unternehmerin ihrer Mitcamperin. Scherzend bekräftigt Sarah ihre Aussage: "Ich werde dann Trauzeugin!"

Dschungel-Mitbewohnerin Lucy findet Sarahs Worte ziemlich hart: "Das will man nicht hören, wenn man Gefühle für jemanden hat. Dass man so locker bereit ist, jemanden gehen zu lassen für jemand anderen." Sie selbst fühle eher mit Sarahs Freund mit. Augenscheinlich stimmte Lucy das Gespräch nachdenklich, denn in der Liebe läuft es bei der No Angels-Sängerin gerade eher kompliziert.

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

