Notarzt-Einsatz: Anouschka Renzi kollabiert auf der Bühne

Große Sorge um Anouschka Renzi (59). Die Schauspielerin feierte lange Erfolge auf der deutschen Leinwand. Aktuell steht sie aber auf der Theaterbühne. Zusammen mit Désirée Nick (67) inszeniert sie das Stück "Bette und Joan", in dem sie in die Rollen von Bette Davis und Joan Crawford schlüpfen. Am vergangenen Donnerstag kam es dort zu einem schockierenden Zwischenfall: Anouschka kollabierte mitten auf der Bühne.

Das berichten Zuschauer gegenüber Bild. Anouschka sei ganz plötzlich zusammengebrochen und einig Momente bewusstlos liegen geblieben. Zunächst habe es keine richtige Reaktion gegeben, da das Publikum wohl dachte, der Kollaps gehöre zum Stück. Doch dann musste die Vorstellung kurz vor der Pause abgebrochen werden, als der Notarzt gerufen wurde. Sie soll die Nacht im Krankenhaus verbracht haben. Anouschka erklärt: "Ich hatte am Vortag offenbar eine Lebensmittelvergiftung und musste starke Medikamente nehmen, um überhaupt auf die Beine zu kommen." Auch ihre Kollegin Désirée sei von dem Zusammenbruch entsetzt gewesen. "Ich dachte wirklich, Anouschka stirbt vor meinen Augen", meint sie.

Dass Anouschka und Désirée zusammen auf der Bühne stehen, war vor einigen Jahren noch unmöglich gewesen. Denn ursprünglich waren die beiden Diven irreparabel zerstritten. Im Frühjahr 2022 war dann jedoch plötzlich die Wende gekommen. "Ich hatte Schiss vor Désirées Temperament. Und vor ihrem Wortwitz, der für mich und damit, was er mit meinem Leben angerichtet hat, sehr verletzend war", hatte Anouschka Bild erklärt.

Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Désirée Nick, 2015

Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de