Braut-Shooting? Heidi Klum glänzt am GNTM-Set ganz in Weiß

Ist das schon ein Shooting-Hinweis? Auch in diesem Jahr können sich die Fans auf eine weitere Staffel Germany's next Topmodel freuen. Ab dem 15. Februar flackern Heidi Klum (50) und ihre Mädchen – und dieses Mal auch ihre Jungs – über die Bildschirme und zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Seit September laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren. Jetzt überrascht Heidi am Set der Show im Look einer strahlenden Braut!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sieht man den einstigen Victoria's Secret-Engel in Los Angeles' Innenstadt von Kopf bis Fuß in Weiß gehüllt. Sie trägt einen Zweiteiler aus einer hochgeschlossener Bluse und einer weiten Schlaghose, dem durch die fedrigen Säume das gewisse Etwas verliehen wird. Dazu kombiniert sie weiße Heels, eine Sonnenbrille und einen schulterlangen Brautschleier. Während Star-Fotograf Russell James sein Talent beweist, tanzt Heidi mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend.

Mittlerweile ist auch der Titelsong für die kommende GNTM-Staffel bekannt. Und auch in diesem Jahr ist er wieder höchstpersönlich von Model-Mama Heidi eingesungen. In Zusammenarbeit mit DJ Tiësto (55) hat sie den legendären 80er-Jahre-Hit "Sunglasses at Night" von Corey Hart gecovert. Und ihm scheint es zu gefallen: "Liebe Heidi – genau wie der Rest der Welt bin auch ich in dich verknallt! Alles Gute zum Release-Tag!", schwärmt der Kanadier im Netz.

Heidi Klum, Model

"Germany'S Next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum

DJ Tiësto

