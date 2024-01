Funkstille nach Dschungel-Aus: Djamila Rowe sauer auf Cora

Cora Schumachers (47) Dschungelcamp-Exit hat ungeahnte Konsequenzen. Nach nur wenigen Tagen hatte die ehemalige Rennfahrerin in Australien das Handtuch geworfen. Verantwortlich hatte sie ihre Gesundheit gemacht. Vor allem ihr Husten hatte ihr immer mehr zu schaffen gemacht. Ein Problem, das sie schon beim Flug nach Down Under gehabt habe. Doch nach ihrem Exit informierte Cora nicht jeden: Ex-Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) ist schwer enttäuscht von Cora.

Im Bild-Interview tut Djamila ihre Enttäuschung kund. "Ich muss sagen, dass ich wirklich enttäuscht bin. Ich bin wieder mal menschlich hereingefallen, weil ich mit meinem guten Herzen helfen wollte", erklärt die TV-Bekanntheit. Der Grund für ihren Ärger sei die Funkstille seit Coras Auszug. Immerhin gehörte sie zu denjenigen, die der Ex von Ralf Schumacher (48) den Rücken stärkten. "Ich bekomme jetzt einen Arschtritt, weil sich Cora einfach nicht mehr meldet, überhaupt nicht", erklärt die 56-Jährige. Was genau sie damit meint, erklärt sie nicht. Sie wolle die Nummer ihrer ehemaligen Freundin nun aber löschen.

Dass der Rauch des Lagerfeuers angeblich Coras Husten noch verschlimmerte, sieht Djamila auch kritisch. "Wir waren ja nun alle im Dschungel. [...] Wenn der Rauch in eine Richtung geht, setzt du dich irgendwo anders hin. Das zeigt für mich keinen Kampfgeist", meint sie. Man müsse den Dschungel nicht hinschmeißen, wenn es nicht notwendig sei.

RTL Cora Schumacher kurz vor ihrem Dschungelcamp-Exit

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

