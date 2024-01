Claudia Schiffer machte ihren Ehemann Matthew erfolgreich!

Claudia Schiffer (53) setzte sich für ihren Mann ein! Das Model geht schon seit Jahrzehnten mit seinem Partner Matthew Vaughn (52) durchs Leben. Im Jahr 2002 waren sie gemeinsam vor den Traualtar getreten und bekamen daraufhin drei Kinder. Beide sind beruflich auch im Filmbusiness aktiv – Matthew war allerdings lange Zeit nur Produzent. Tatsächlich war es seine Frau Claudia, die ihn zur Regie zerrte!

Matthew war kürzlich zu Gast in der Sendung "The One Show", wo er über seinen neuen Film sprach. Dabei plauderte er aus, dass Claudia für seine Karriere verantwortlich sei. "Meine Frau hat mich überredet, Regisseur zu werden. Ich war ein Produzent. Sie sagte: 'Führe bei "Layer Cake" Regie, weil Guy Ritchie abgesprungen ist'", erinnert sich Matthew. Der Streifen war dann auch sein Regie-Debüt.

Mittlerweile hat sich der Brite einen Namen als Regisseur gemacht. Er führte etwa bei "Kingsman: The Secret Service", "Kick-Ass" oder auch "X-Men: Erste Entscheidung", bei denen er auch Drehbuchautor war, die Regie. Die Chance auf einen großen Filmpreis wie den Oscar hatte Matthew bislang noch nicht.

Matthew Vaughn im Oktober 2023

Matthew Vaughn und und seine Ehefrau Claudia Schiffer

Matthew Vaughn, Regisseur

