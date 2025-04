Cristiano Ronaldo steigt jetzt in die Filmbranche ein

Cristiano Ronaldo (40) wagt einen Schritt in eine völlig neue Branche und steigt in die Welt des Films ein. Gemeinsam mit dem britischen Star-Regisseur Matthew Vaughn (54) hat der Weltfußballer das Independent-Studio UR*Marv gegründet. Dieses zielt darauf ab, das Action-Genre mit innovativer Technologie und klassischen Filmwerten zu revolutionieren. Bereits zwei Filme sind abgedreht, ein dritter befindet sich aktuell in der Entwicklung – alle gehören zu einer zusammenhängenden Reihe. "Dies ist ein aufregendes Kapitel für mich, denn ich freue mich auf neue Unternehmungen.", sagte Cristiano gegenüber dem Branchenmagazin Variety. Vaughn schwärmte ebenfalls: "Cristiano ist ein echter Superheld – und jetzt machen wir gemeinsam inspirierende Filme."

Wie Vaughn betonte, war die Zusammenarbeit mit Cristiano eine perfekte Verschmelzung zweier Welten: der Spitzenathletik und des Filmemachens. Der Regisseur, der durch Titel wie "Kingsman" und "Kick-Ass" berühmt wurde, bringt dabei seine Erfahrung ein, während der portugiesische Fußballstar sich auf seine globale Strahlkraft stützt. Mit einem schlichten "Demnächst …" hatte Cristiano das Projekt vor Kurzem auf Social Media angeteasert. Details über die Filmreihe stehen noch aus, doch der Start soll bald erfolgen. Zusammen finanzierten und produzierten die beiden die Filme über ihre gemeinsame Firma. Vaughn betonte, dass traditionelle Elemente und moderne Technologie im Fokus stehen sollen.

Abseits des Fußballplatzes hat sich Cristiano längst als vielseitiger Geschäftsmann etabliert. Mit seiner Marke CR7 vertreibt er nicht nur Unterwäsche und Parfums, sondern betreibt auch Hotels sowie eine wachsende Fitnesskette. Für das Filmprojekt bringt der Top-Verdiener im Sport diese wirtschaftliche Expertise und sein Gespür für erfolgreiche Markenstrategien mit. Cristiano ist dafür bekannt, sich komplett in neue Projekte hineinzubegeben. Auch seine Fans verfolgen gespannt, wie sich der Sportler in der Filmindustrie so schlagen wird.

Getty Images Matthew Vaughn, Regisseur

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

