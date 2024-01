Harte Arbeit: So hat Ross Antony 20 Kilogramm abgenommen!

Ross Antony (49) hat sehr an sich gearbeitet! Der Brite ist ein richtiges Multitalent der Entertainmentbranche: Seit Jahren ist er erfolgreich als Schlagersänger, nahm bereits an zahlreichen TV-Shows teil und ist außerdem als Moderator aktiv. In den vergangenen Monaten setzte er den Fokus auf sich und seine Gesundheit – mit Erfolg: Er nahm 20 Kilogramm ab! Wie diszipliniert Ross dafür sein musste, verrät er jetzt!

Wie der 49-Jährige im Gespräch mit RTL erklärt, stellten er und sein Mann Paul Reeves (49) ihre Ernährung komplett um: "Wir haben viel weniger gegessen. Wir haben immer dem anderen geholfen, wenn er einen schwachen Moment hatte." Drei gesunde Mahlzeiten und ab 18 Uhr nur noch etwas zu trinken – Schokolade und Kuchen gönnten sie sich aber trotzdem mal. Zudem habe viel Sport auf dem Programm gestanden: Drei Mal in der Woche Schwimmen sowie Tennis. Am effektivsten sei aber Golfspielen gewesen: "Weil man auf dem Golfplatz auf jeden Fall sechs bis sieben Kilometer läuft."

Auf seinen Abnehmerfolg ist der Ex-Bro'Sis-Sänger mächtig stolz. "Von 106 Kilo auf 86 Kilo runter. Danke für eure tolle Unterstützung und Geduld. Ich flippe gerade ein bisschen aus", schrieb Ross ganz emotional unter ein Vorher-Nachher-Bild von ihm auf Instagram. Darauf sieht man ihm deutlich an, wie viel schmaler sein Körper nun ist.

Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"

Ross Antony bei "Grill den Henssler", 2021

Ross Antony, Schlagerstar

