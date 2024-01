20 Kilo leichter: Ross Antony freut sich über Abnehmerfolg

Ross Antony (49) durchlebt wohl einen Wandel. Aktuell ist der Fernsehmoderator in der zweiten Staffel von "Down the Road" zu sehen, wo er sechs junge Menschen mit Downsyndrom auf einen Roadtrip mitnimmt. Doch seit den Dreharbeiten ist bei ihm einiges passiert: Der ehemalige Bro'Sis-Star hat sichtlich abgenommen. Jetzt kann er einen tollen Meilenstein feiern: Ross freut sich über 20 verlorene Kilos!

Auf Instagram teilt der Brite nun ein Vorher-Nachher-Bild mit seinen Fans. Vor dem Drehstart für seine Serie habe er noch rund 20 Kilogramm mehr auf die Waage gebracht, schreibt er. Seither habe sich seine Figur komplett verändert. Ross gibt stolz preis: Statt 106 Kilogramm wiegt er jetzt nur noch 86. Nun lächelt der Schlagersänger in die Kamera und präsentiert seinen schlanken Körper selbstbewusst.

Sein Erfolgsrezept zum Abnehmen zeigt offensichtlich Wirkung. "Mega Leistung" und "Du kannst so stolz auf dich sein", loben die Fans den einstigen Dschungelkönig. Auch Promis wie Steven Gätjen (51) melden sich zu Ross' Erfolg. "Du siehst top aus. Aber das tust du immer", schreibt sein Moderationskollege.

Getty Images Ross Antony im August 2022

RTL / Frank W. Hempel Ross Antony bei "Grill den Henssler", 2021

ProSieben/ Willi Weber Steven Gätjen bei "The Masked Dancer"

