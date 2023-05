Stefan Mross soll Evas Auftritt nicht gut gefunden haben

Wie fand Stefan Mross (47) den Auftritt seiner Freundin? Nachdem die Ehe von dem Schlagersänger und Anna-Carina Woitschack (30) vor einigen Monaten in die Brüche gegangen war, fand er in Eva Luginger seine neue Liebe. Mit seiner Ex stand der Moderator oftmals auf der Bühne. Auch seine neue Partnerin fühlt sich in der Musikwelt zu Hause. Doch bei Evas Performance wirkte Stefan eher gelangweilt!

Laut Bild-Informationen gab die 35-Jährige vergangenen Samstag ein kleines Konzert, zu dem sie von ihrem Liebsten begleitet wurde. Doch Eva soll es nicht geschafft haben, das Publikum mitzureißen, auch Stefan soll von dem Gesang seiner Liebsten nicht begeistert gewesen sein. "Das Programm war voll peinlich und zum Fremdschämen. Deshalb interessierten sich die meisten im Zelt mehr für ihr Bier als für die Darbietung auf der Bühne", berichtete ein Augenzeuge.

Auf Evas Tour soll der 47-Jährige jedenfalls nicht dabei sein, denn das Paar wolle mit seiner Beziehung für so wenig Aufruhr wie möglich sorgen. "Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen 'angeblichen Karrieresprung' seitens Eva keinen Auftritt von Stefan Mross geben", lautete das Facebook-Statement.

Getty Images Stefan Mross im September 2015 in Berlin

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Freundin von Stefan Mross

Getty Images Stefan Mross, Entertainer

