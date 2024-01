Gender Reveal: So schön freut sich Sofia Richie über Tochter

Sie kann sich kaum halten vor Freude! Sofia Richie (25) könnte zurzeit wohl kaum glücklicher sein. Im April vergangenen Jahres hatten sie und ihr Partner Elliot Grainge den Schritt vor den Traualtar gewagt. Einige Monate wurde gemunkelt, dass die Turteltauben bald ihren ersten Nachwuchs erwarten. Mittlerweile sind die süßen News offiziell: Die Tochter von Lionel Richie (74) wird zum ersten Mal Mama. Jetzt postet Sofia einen Clip ihres Gender Reveals – und zeigt, wie süß sie sich auf ihren kleinen Schatz freut!

Auf TikTok teilt das Model nun ein Video des besonderen Tages. Schon während ihr Mann die Konfettikanone in der Hand hält, ist die Mama in spe ganz aufgeregt. Als dann die rosa Schnipsel durch die Luft fliegen, kann sie sich vor Freude nicht mehr zurückhalten: Jubelnd und hüpfend rennt sie durch den Garten und wirft sich sogar vor Freude auf den Boden. Damit zeigt Sofia, wie sehr sie sich über ihr Töchterchen freut. Dazu schreibt sie: "Ich entschuldige mich bei all meinen Nachbarn für das schlimme Geschrei."

Doch nicht nur die Beauty ist überglücklich – auch ihr Vater ist ganz begeistert von den Baby-News seiner Tochter, wie ein Insider vor einigen Tagen gegenüber Us Weekly verriet: "Lionel freut sich riesig für Sofia und Elliot. Er war ekstatisch, als sie ihm und der Familie mitteilten, dass sie ihr erstes Kind erwarten."

Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauch-Shooting

Anzeige

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge mit Sofia Richie, Januar 2022

Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de