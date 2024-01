Massagen und Co.: Wird der Dschungel zu sehr zum Lovecamp?

Im Dschungelcamp geht es mal wieder heiß her! Schon in den letzten Tagen flirteten Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) miteinander. In einem Interview gab die ehemalige Der Bachelor-Kanidatin sogar zu, dass sie den Influencer gerne mal küssen würde. Nun scheinen sich die beiden erneut näherzukommen. Leyla gibt Mike eine sinnliche Rückenmassage. Doch übertreiben es die beiden mit ihrer Flirterei langsam?

Die Zuschauer zeigen sich von der Liebelei mehr als genervt. "Dschungelcamp, das war mal Fernsehen mit Niveau. Ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich", schreibt ein User via X. "Die beiden sind so nervig. Können die endlich raus. Jeder sieht, dass die nur ne Show fürs Fernsehen abziehen, um Stimmen zu bekommen", kommentiert ein weiterer Fan. Auch das Eifersuchtsdrama mit Kim Virginia (28) sorgt bei den Zuschauern nur noch für Augenverdreher. "Bei dem Kim / Leyla / Mike Gedöns schalte ich mittlerweile gedanklich ab", erklärt ein Dschungel-Fan auf X.

Auch Mitcamper David Odonkor (39) scheint sich an Leyla und Kim zu stören – allerdings an deren Nacktheit. "Ich habe eine Anfrage an die beiden Mädels: Könnt ihr euch bitte etwas anziehen?", bat er die beiden Influencerinnen am Lagerfeuer.

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

Dchungelcamp, RTL David Odonkor im Dschungelcamp

