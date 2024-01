Kieran Culkin bittet Ehefrau bei den Emmys um drittes Kind

Er möchte seine Familie vergrößern! Kieran Culkin und seine Frau Jazz Charton hatten 2019 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Töchterchen Kinsey erblickte das Licht der Welt. Zwei Jahre später machte Sohnemann Wilder den Schauspieler zum stolzen Zweifach-Papa. Doch anscheinend hat der Bruder von Macaulay Culkin (43) noch nicht genug: Kieran bittet seine Jazz um ein drittes Kind – und zwar auf der Bühne!

Bei der 75. Verleihung der Emmy Awards am vergangenen Montagabend durfte sich auch der 41-Jährige über eine der begehrten Trophäen freuen: Kieran gewann in der Kategorie "Herausragender Darsteller in einer Dramaserie". Während seiner Dankesrede schien der "Succession"-Star von seinen Gefühlen so überwältigt zu sein, dass er die Gunst der Stunde für eine freche Bitte nutzte. "Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt und mir zwei tolle Kinder geschenkt hast – Kinsey Sioux und Wilder Wolf. Ich liebe euch so sehr. Und Jazz, ich will mehr. [...] Du hast gesagt, vielleicht – wenn ich gewinne!", wandte sich Kieran an seine Ehefrau. Jazz, die vom Publikum aus das Spektakel mitverfolgte, reagierte daraufhin mit einem hysterischen Lachen.

Wie Kieran während der darauffolgenden Pressemitteilung verriet, wolle er schon seit geraumer Zeit seine Familie vergrößern. "Vor ein paar Monaten – ich frage schon seit einer Weile – sagte meine Frau, 'vielleicht, wenn Du den Emmy gewinnst'", erinnerte er sich. Na, ob sich Kieran und Jazz nun an die weitere Familienplanung machen?

Anzeige

Instagram / jazzcharton Jazz Charton und ihr Sohn im August 2021

Anzeige

Getty Images Kieran Culkin bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige

Instagram / jazzcharton Kieran Culkin und Jazz Charton mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de