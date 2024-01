Prinzessin Kates Kids dürfen sie nach der OP nicht besuchen!

Prinzessin Kate (42) macht gerade in vielerlei Hinsicht eine schwere Zeit durch. Die Frau von Prinz William (41) musste am Unterleib operiert werden und liegt seitdem im Krankenhaus. Ihr Mann besucht sie seither täglich und auch ihr Schwiegervater König Charles (75) sowie dessen Ehefrau Camilla (76) sollen bereits nach ihr gesehen haben. Auf die Anwesenheit ihrer drei Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) musste Kate bisher aber wohl verzichten – was ist der Grund dafür?

Auf der offiziellen Internetseite der The London Clinic, dem Krankenhaus, in dem die dreifache Mutter behandelt wird, gibt es dazu eine eindeutige Erklärung: "Zur Sicherheit unserer Patienten ist der Besuch von Kindern und Babys nicht gestattet." Es sei zwar möglich, Sonderwünsche zu äußern, jedoch nur, sofern diese von den Oberärzten genehmigt seien. "In diesem Fall müssen die Kinder von einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden, der sie während des Besuchs beaufsichtigt", heißt es weiter. Ob sich die Ärzte oder die Eltern gegen die Besuche der Sprösslinge entschieden haben, ist bisher unklar.

Ein Insider hatte vor wenigen Tagen gegenüber OK! ausgeplaudert: "Die Kinder wissen über Kates derzeitigen Zustand Bescheid." Es werde darauf geachtet, dass sich die drei nicht allzu große Sorgen um ihre Mutter machen. "Sie sind eine sehr eingeschworene Familie und werden das gemeinsam durchstehen", betonte der Informant.

Prinz William mit seiner Familie in der Westminster Abbey, Dezember 2022

Herzogin Kate, Prinz William mit ihren drei Kindern im Juni 2022

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Weihnachtsspaziergang

