Größte Stütze: Prinz William besuchte Kate seit OP jeden Tag

Prinz William (41) ist Prinzessin Kates (42) Fels in der Brandung. Die zukünftige britische Königin musste sich vor wenigen Tagen einem medizinischen Eingriff am Bauch unterziehen. Bis Ostern ist die dreifache Mutter somit außer Gefecht gesetzt – Erholung steht für sie auf dem Programm. Momentan liegt sie noch im Krankenhaus. Dabei stets an ihrer Seite: ihr Göttergatte William. Der Prinz von Wales besucht seine Frau bisher jeden Tag!

Wie unter anderem Hello! Magazine berichtet, stattet William seiner Herzensdame seit ihrer Operation jeden Tag einen Besuch ab. Bereits vor wenigen Tagen wurde der britische Thronfolger vor der London Clinic in seinem Wagen gesichtet. Das belegen Fotos, die Fox News vorliegen.

Während Kate noch in der Klinik bleiben muss, kümmern sich William und eine Nanny um ihre gemeinsamen Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Dabei soll der 41-Jährige aber darauf bestehen, dass er vorrangig Zeit mit seinen Sprösslingen verbringt. "Er will nicht alles dem Kindermädchen überlassen", berichtete ein Insider People.

Getty Images Prinz William

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2017

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

