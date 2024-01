"Reality Backpackers"-Streit von Tara und Cecilia eskaliert!

Die Fronten verhärten sich! Bei Reality Backpackers stellen vier Promi-Duos ihre Survival-Künste unter Beweis. Nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet werden die TV-Sternchen an verschiedenen Orten auf einer thailändischen Insel ausgesetzt und müssen sich durch verschiedene Challenges kämpfen. Es gibt allerdings auch das ein oder andere Angebot, um sich selbst oder den anderen einen Vorteil zu verschaffen – eine Entscheidung sorgt jetzt für Zoff zwischen Cecilia Asoro und Tara Tabitha (30)!

Cecilia und ihr Teampartner Luis Tinderking hatten ein unmoralisches Angebot angenommen – wodurch die anderen Camper Nachteile hatten. Nachdem die Bachelor-Bekanntheit und ihr Kumpel daraufhin in einer besseren Unterkunft nächtigen konnten, treffen sie am nächsten Tag auf die anderen Teilnehmer – es kracht gewaltig. Cecilia und Tara liefern sich einen lautstarken Schlagabtausch. "Wenn man so fake ist, hat man kein Gewissen", klagt die 30-Jährige. Daraufhin eskaliert Cecilia: "Du hast so eine Attitude, du Prinzessin!" Sie bereue ihre Entscheidung keineswegs.

Aber auch bei den anderen Kandidaten sorgt der Vorfall für erhitzte Gemüter. "Die sind Egoisten", behauptet Cosimo Citiolo (42). Christina Dimitriou (32) findet hingegen noch deutlichere Worte: "Wenn man sich so ekelhaft verhält, ich f*cke die doch!"

Joyn Luis Tinderking und Cecilia Asoro bei "Reality Backpackers"

Joyn Christina Dimitriou und Tara Tabitha bei "Reality Backpackers"

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

