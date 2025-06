Ist das der Cast von dritter "Reality Backpackers"-Staffel?

Die Spekulationen um den Cast der dritten Staffel Reality Backpackers nehmen Fahrt auf. Glaubt man einem Beitrag der Instagram-Trash-Seite realitys.shows.edits, so soll die neue Staffel bereits in den letzten Wochen gedreht worden sein. Wie ein Insider gegenüber der Seite verraten haben soll, sei das exotische Reiseziel diesmal Peru gewesen. Außerdem will die Seite erfahren haben, welche Kandidaten mit von der Partie sein könnten: Kate Merlan (38), Kevin Schäfer, Elsa Latifaj, Daymian Weiß, Sinan Smile, Marlisa Rudzio (35), Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann stehen demnach auf der vermeintlichen Teilnehmerliste. Allerdings handelt es sich bei den Namen nur um Spekulationen: Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Die Fans des Formats haut der vermeintliche Cast offenbar nicht vom Hocker. "Die Casts werden immer mieser", kommentiert ein User die Spekulationen. Dieser Meinung schließt sich ein weiterer Nutzer an und zieht sogar schon Konsequenzen in Betracht: "Wenn die wirklich alle dabei sind, weiß ich nicht, ob ich mir das anschauen will." Neben den kritischen Reaktionen nutzen die Fans die Kommentarspalte auch, um noch weitere Spekulationen anzustellen. "Ich denke, dass Lina von 'Truth or Trash' noch dabei war. In der letzten Folge konnte man so etwas in der Art raushören", vermutet ein User. Auch Tim Kühnel, Sandra Sicora (33) und Aleksandar Petrovic (34) wurden in den Kommentaren als vermeintliche Kandidaten gehandelt.

Die Streamingplattform Joyn, die hinter der Sendung steht, hat bislang weder den Cast noch eine dritte Staffel offiziell angekündigt. Falls das TV-Format, in dem acht Promis in Zweierteams auf eine Reise ohne Kreditkarte und Landkarte bis zu einem entlegenen Treffpunkt geschickt werden, tatsächlich in eine dritte Runde geht, müssen sich die Fans wohl noch ein wenig gedulden. Die zweite Staffel startete im vergangenen Jahr nämlich erst im Dezember. Daher lässt sich vermuten, dass eine weitere Staffel ebenfalls in diesem Zeitraum erscheinen würde.

Anzeige Anzeige

Joyn Kandidaten von "Reality Backpackers"

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ballerlina Lina, Ex-Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige