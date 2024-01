Wegen Sohn Damian: Jenny Frankhauser hat Panikattacken

Jenny Frankhauser (31) macht sich Sorgen um ihren Sohn! 2022 ist die Schwester von Daniela Katzenberger (37) erstmals Mama geworden. Sohnemann Damian macht die Influencerin und ihren Partner Steffen König zu einer kleinen Familie – doch damit nicht genug. Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin ist wieder schwanger. Und auch dieses Mal erwartet sie einen Jungen. Doch die werdende Mama kennt auch die Schattenseiten: Jenny hat wegen Damian manchmal Panikattacken.

In ihrer Instagram-Story berichtet die 31-Jährige von einem Restaurantbesuch, bei dem ihr Sohn müde war. Aus Angst, dass er deswegen quengeln könnte, habe sie sich Sorgen gemacht. "Ich muss dringend lockerer werden. Ich bekomme manchmal Herzrasen und Panik, weil ich Angst bekomme, dass Damian weint und wenn er weint, gehen bei mir Alarmglocken an", berichtet die Blondine. Jenny vermute, dass es mit ihrem Schlafmangel zu tun haben könnte: "Keine Ahnung, warum das bei mir so ist, aber das nervt mich. Es war alles ok und die einzige, die gestresst war, war ich."

Wenn ihr zweiter Sohn auf die Welt kommt, wird Jenny wohl erst mal wieder einen unruhigen Schlaf haben. Wie der kleine Wonneproppen heißen wird, verriet sie kürzlich via Instagram. Mit ihrem Finger schrieb sie Buchstaben in den Schnee, bis der Name Milan zu erkennen war. Zudem erklärte die Influencerin die Bedeutungen des Namens: "Der Liebe, der Angenehme, der Friedensbringer."

