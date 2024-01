Milan: So kommt Jenny Frankhausers Babyname bei den Fans an!

Die Promiflash-Leser sind sich nicht einig. Jenny Frankhauser (31) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes. Nach der Geburt von ihrem kleinen Damian dürfen sich die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin und ihr Partner Steffen König über einen weiteren Jungen freuen. Vor wenigen Stunden hat die Influencerin sogar schon verraten, wie ihr ungeborener Sohn heißen soll: Milan. Was sagen die Fans zu Jennys Namenswahl?

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [18. Januar 2024, 17:00 Uhr] gaben insgesamt 1.381 Leser ihre Meinung zu Jenny und Steffens Babynamen ab – allerdings mit einem ziemlich gespalten Ergebnis! 684 Teilnehmer (49,5 Prozent) sind von dem Namen Milan nicht so begeistert und finden, dass das ein Allerweltsname sei. 697 Personen (50,5 Prozent) finden ihn hingegen total schön!

Unter Jennys Namensverkündung via Instagram sieht das Meinungsbild schon ganz anders aus – die meisten sind große Fans von "Milan". "So ein schöner Name und die Bedeutung, einfach nur toll" und "So ein wunderschöner Name", lauten nur zwei der positiven Feedbacks in der Kommentarspalte. Ihre Schwester Daniela Katzenberger (37) ist auch komplett hin und weg: "Ich liebe den Namen. Find's so mega, dass du dich dafür entschieden hast!"

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im November 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

