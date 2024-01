Wie Kate: Auch König Charles ist nach OP wieder zu Hause

Auch König Charles III. (75) kann endlich ein bisschen aufatmen. Mitte Januar wurde bekannt, dass sich das britische Staatsoberhaupt einem geplanten Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterziehen müsse. Am Donnerstag war es dann so weit – er soll die OP gut überstanden haben. Seine Ehefrau Camilla (76) hatte ihn danach auch direkt besucht. Jetzt durfte Charles endlich aus dem Krankenhaus!

Paparazzi-Bilder zeigen den Monarchen am Montagnachmittag beim Verlassen der The London Clinic an der Seite seiner Camilla. Charles hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht und wirkt sichtlich erholt. Er winkt sogar freundlich den Fotografen und neugierigen Beobachtern zu. Ein offizielles Statement des Palasts steht bisher noch aus.

Anders bei seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate (42). Die Ehefrau von Prinz William (41) hatte vor zwei Wochen ebenfalls operiert werden müssen. In einer Erklärung des Kensington Palast hieß es: "Die Prinzessin von Wales ist zurück nach Hause nach Windsor gekehrt, um ihre Genesung nach der Operation fortzusetzen. Sie macht gute Fortschritte."

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

