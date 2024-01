Camilla besucht König Charles nach seiner Prostata-Operation

Seine Liebste ist immer an seiner Seite! In der vergangenen Woche versetzte König Charles (75) die royalen Fans mit einer Neuigkeit bezüglich seiner Gesundheit in Besorgnis. Der britische Monarch gab bekannt, dass er sich wegen einer vergrößerten Prostata einer geplanten Operation unterziehen muss. Mittlerweile ist der Eingriff überstanden – und Charles ist wohl auf. Jetzt besucht Königin Camilla (76) ihren Mann im Krankenhaus!

Auf Paparazzibildern, die The Sun vorliegen, ist die 76-Jährige auf dem Weg in die Londoner Privatklinik, wo sich ihr Gemahl von seiner Prostata-OP erholt. Camilla sitzt zurechtgemacht auf dem Beifahrersitz ihres Audis und trägt ein Lächeln auf ihren Lippen. Auch als sie aus dem Auto aussteigt und sich durch den Hintereingang in das Krankenhaus begibt, ist das fröhliche Gesicht nicht verblasst.

Prinzessin Kate, die sich zu Beginn der Woche ebenfalls einer Operation unterzog, liegt im gleichen Krankenhaus wie ihr Schwiegervater. Dieses sollen auch schon royale Persönlichkeiten wie Prinz Philip (✝99) und Prinzessin Margaret (✝71) zu ihren Lebzeiten aufgesucht haben. Dort verfügen Patienten angeblich über einen eigenen Concierge-Service und einen Küchenchef, wie das Magazin berichtete.

König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

König Charles und Königin Camilla auf einem royalen Event 2023

Prinzessin Kate bei einem Termin in London, Dezember 2023

