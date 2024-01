Zu viel? So pompös war Geburtstag von Paris Hiltons Söhnchen

Treibt sie es damit auf die Spitze? Paris Hilton (42) war einst bekannt als das Partygirl schlechthin. Seit ihrer wilden Zeit hat sich jedoch einiges geändert: Inzwischen ist die Hotelerbin zweifache Mama. Doch hat sie sich trotz ihres neuen Alltags eine Sache beibehalten – ihre Liebe für Luxus. Das stellte die Blondine nun mal wieder öffentlich unter Beweis. Zum Geburtstag ihres kleinen Wonneproppens sparte Paris keine Kosten und Mühen!

Unter dem Motto "Unter dem Meer" feierte die 42-Jährige den ersten Jahrestag ihres kleinen Phoenix. Dabei fuhr der Realitystar so ziemlich alles auf, was nur möglich war. Das zeigten Schnappschüsse und Videos auf ihrem Instagram-Account. Neben aufwendiger Deko bestehend aus Riesen-Ballons, verwandelte sie ihren Garten in einen wahr gewordenen Kindertraum. Demnach konnten sich Paris und ihr Kleiner unter anderem in einem eigenen Streichelzoo vergnügen. Den Höhepunkt der Sause markierte jedoch wohl der Auftritt eines Ponys, verkleidet als Einhorn.

Doch wollte Paris den Geburtstag ihres nun einjährigen Rackers natürlich nicht nur im Kreise ihrer kleinen Familie feiern. Zu der opulenten Party lud die DJane deswegen so einige bekannte Gesichter ein. Mitunter feierten ihre Promi-Freunde Kelly Osbourne (39), Rumer Willis (35) und Kat Von D (41) den ganz besonderen Tag des Sprösslings gemeinsam mit ihr mit.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Instagram / parishilton Paris Hiltons Geburtstagsparty für ihren Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn

