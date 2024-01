Eltern als Babysitter: Laura Maria Rypa gab Leano früh ab!

Zu früh? Seit ungefähr einem Jahr ist Leano der Mittelpunkt von Laura Maria Rypas (28) Leben. Die Influencerin und Pietro Lombardi (31) wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Während sich andere Mütter damit schwertun, ihre Kleinen von anderen hüten zu lassen, hat die Verlobte von Pietro kein Problem damit. Laura erklärt, warum sie ihr Söhnchen schon früh zu Oma und Opa gegeben hat.

Bei einer Fragerunde auf Instagram möchte eine Followerin wissen, wann Laura ihren Kleinen denn das erste Mal abgegeben habe. Die Mama gibt eine ehrliche Antwort darauf: "Ich habe Leano schon angefangen, sehr früh mal an meine Eltern abzugeben, damit er sich direkt von Anfang an dran gewöhnt." Für die 27-Jährige war das die richtige Entscheidung: "Und ich bereue es bis heute nicht, weil er es unfassbar liebt, bei meinen Eltern zu sein." Das beweist auch das Video, das im Hintergrund ihrer Antwort läuft: Darauf ist zu erkennen, wie der Kleine voller Freude in die Arme seiner Oma rennt!

Bald hat Söhnchen Leano noch mehr Grund zur Freude, denn ein weiteres Geschwisterchen – neben Halbbruder Alessio (8) – lässt nicht mehr lange auf sich warten. Vor einigen Tagen gab das Paar preis, dass Laura mit Baby Nummer zwei schwanger ist!

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi verkünden ihren Nachwuchs

