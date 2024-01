Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Otto verrät das Babygeschlecht

Linda Otto lüftet ein gut gehütetes Geheimnis! Nach ihrer Liebespleite mit Bachelor Sebastian Preuss (33) kam die Düsseldorferin mit ihrem jetzigen Ehemann zusammen. Im Juni 2021 erblickte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt – Sohnemann Fion wurden geboren. Mittlerweile darf er sich auf ein kleines Geschwisterchen freuen. Jetzt verrät Linda, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Auf Instagram veröffentlichte die einstige Kuppelshow-Kandidatin eine Reihe von Bildern ihrer Gender-Reveal-Party. Linda und ihr Mann schauen auf einen großen Karton, aus dem schließlich rosa- und pinkfarbene Luftballons fliegen – es wird also ein Mädchen! "Ich kann es gar nicht glauben, wir freuen uns so sehr, dass du unsere Familie vergrößerst", freute sich die Zweifachmama in spe.

Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft hatte Linda einen Hinweis auf das Babygeschlecht gegeben. "Wir drei lieben dich jetzt schon jetzt kleine Motte und freuen uns so sehr auf dich", lauteten ihre Worte. In einer Promiflash-Umfrage waren sich daraufhin 88,2 Prozent der Teilnehmer sicher, dass sie eine Tochter bekommt.

