Babygeschlecht und Co.: Alles zu Linda Ottos Schwangerschaft

Sie verrät das Babygeschlecht! Linda Otto hatte im November vergangenen Jahres süße Neuigkeiten zu verkünden: Gemeinsam mit ihrem Mann erwartet sie ihr zweites Baby. Auf Instagram teilt sie nun auch Einblicke in die Gender-Reveal-Party. Auf einigen Fotos ist zu sehen, wie rosafarbene Ballons aus einem großen Karton hinaus in die Luft steigen. Linda, ihr Liebster und ihr Sohn Fion dürfen sich also über ein kleines Mädchen freuen!

