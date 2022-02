Linda Reschke fühlt sich einfach pudelwohl in ihrer Haut! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann sind im Juni 2021 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn namens Fion Herbert erblickte das Licht der Welt. Bereits zehn Tage nach der Geburt war die Influencerin damals wieder ziemlich schlank. Mittlerweile sind rund sieben Monate seit der Entbindung vergangen. Gegenüber Promiflash gab Linda nun ein Update zu ihrem After-Baby-Body – und verriet dabei: Sie ist total stolz auf ihre Figur!

"Ich bin gerade superzufrieden mit meinem Körper", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview. Vor der Geburt ihres Kindes habe sie sich oft von Social Media beeinflussen lassen, doch das habe sich mittlerweile geändert. Seit der Entbindung habe Linda ein ganz anderes Körpergefühl und sei total stolz darauf, was ihr Body geleistet habe. "Ich fühle mich seit der Geburt so wohl in meinem Körper und das kann mir keiner nehmen. Ich achte auch gar nicht auf die Grammzahl oder so", stellte die Beauty klar.

Auch in der Fashionbranche bekommt die Neu-Mama viel Zuspruch. "Ich habe jetzt wieder angefangen zu modeln nach den sechs Monaten mit Fion und auch da sehe ich das Feedback der Kunden, dass die sich gar nicht darum scheren, dass ich jetzt ein bisschen mehr wiege", berichtete Linda im Interview.

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit Baby Fion in Paris

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Sohn Fion

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, ehemaliges Bachelor-Girl

