Für Heinz: Annika Kärsten-Hoenig lässt sich Tattoo stechen

Sie wird dieses Abenteuer für immer in Erinnerung behalten. Heinz Hoenig (72) ist in der Jubiläumsstaffel der älteste Dschungelcamp-Teilnehmer. Trotz seines Alters schlägt sich der Schauspieler ziemlich wacker und genießt so gut es geht die Zeit im australischen Busch. Ehefrau Annika ist stolz auf ihren Partner und betont, dass er sich seinen Platz mehr als verdient hat. Jetzt macht sie deutlich, wie sehr sie an ihren Mann glaubt: Annika lässt sich für Heinz ein Tattoo stechen!

In ihrer Instagram-Story verriet die 38-Jährige, dass sie sich einen Koala tätowieren ließ. Für Annika handele es sich dabei um kein willkürliches Motiv. "Für mich steht er für den Heinz, dafür, dass er so tapfer durchgehalten hat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", erklärte sie ihre Wahl. Laut Annika haben Heinz und das niedliche Symbol Australiens Gemeinsamkeiten: "Denn ein Koala, der schläft sehr gerne und steht aber auch für ein mega freundliches Wesen und ich glaube, das hat man bei dem Heinz jetzt auch erkannt, dass es in ihm schlummert."

Aufgeben kommt für den 72-Jährigen nicht infrage, und das trotz Heimweh. Nach einer Woche im Camp waren bei Heinz einige Tränen geflossen, weil er seine Liebsten vermisse. Er erklärte, dass ihm seine Kids fehlen: "Ich höre die Kleinen manchmal 'Papa' rufen! Das sind so liebe Jungs. Ich habe so eine liebe Familie. Ich hab' so ein Glück."

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenigs neues Koala-Tattoo

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

