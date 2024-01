Bittere Tränen: Dschungel-Heinz weint wegen seiner Kinder

Ein herzzerreißender Moment im Urwald. Vergangene Woche ging das allseits beliebte Dschungelcamp in die nächste Runde. In diesem Jahr kämpfen sich wieder einige Stars und Sternchen durch harte Prüfungen und knappe Ernährung im australischen Busch. Der älteste im Bunde ist Schauspieler Heinz Hoenig (72). Nach über einer Woche im Camp vermisst er seine Familie schrecklich – und bricht heute in Tränen aus!

Am Lagerfeuer erzählt der 72-Jährige traurig, dass ihm besonders seine Kinder fehlen. "Ich höre die Kleinen manchmal 'Papa' rufen! Das sind so liebe Jungs. Ich habe so eine liebe Familie. Ich hab' so ein Glück." Mitcamper Felix von Jascheroff (41) steht Heinz zur Seite, versucht ihn aufzumuntern und zu trösten: "Schau mal, die Hälfte haben wir geschafft!" So ganz hilft es ihm aber nicht – er schluchzt bitterlich und hält dabei sein Kissen mit dem Foto seiner Söhne fest: "Noch ein paar Mal schlafen, Jungs, dann bin ich wieder da!"

Die Fans sind von Heinz' Gefühlsausbruch total berührt. "Ich kann nicht mehr. Ist das herzzerreißend", schreibt ein User auf Instagram. Ein weiterer meint ganz ehrlich: "Heinz ist ein toller Mann, aber man sollte ihn nach Hause schicken. Er vermisst seine Kinder und die Zeit kommt immer näher, wo er nicht mehr bei seinen Kindern sein kann."

Anzeige

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Heinz Hoenig, im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de