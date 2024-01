GNTM oder Dschungelcamp: Was gefällt Anya Elsner besser?

Luxus oder Urwald? Anya Elsner (20) campte rund eine Woche zusammen mit weiteren TV-Bekanntheiten im australischen Busch. Bekannt wurde die gebürtige Berlinerin jedoch durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel. Dort hatte die zahnmedizinische Fachangestellte sogar ihre lange glatte Mähne für eine blonde Kurzhaarfrisur geopfert! Für den Sieg hatte das jedoch nicht gereicht – auch das Dschungelcamp musste sie nun frühzeitig verlassen. Doch welche Show gefällt Anya eigentlich besser?

"Ich fand den Dschungel schon aufregender, weil es noch mehr Adrenalin-Kick war. Man wusste auch nie wirklich, was passiert. Da war man wirklich der Wildnis ausgesetzt, muss gucken, wie überlebt man", zieht das Hobbymodel im Promiflash-Interview einen Vergleich zwischen den zwei TV-Formaten. Ihr Leben während der Zeit mit Model-Mama Heidi war das komplette Gegenteil: "Bei GNTM ist es halt so, dass du in einer Luxus-Villa lebst. Du hast den ganzen Tag Essen. Dann musst du dich kurz vor Heidi beweisen, aber ansonsten lebt man halt ein Luxusleben." Anya schätzt die neuen Eindrücke, die sie sammeln konnte: "Es war ganz interessant, das Gegenteil zu erleben."

In ihrer Zeit im Dschungel hat die Blondine ordentlich abgespeckt. "Ich bin mit 58 Kilo eingezogen und bin wahrscheinlich deswegen mit 53 Kilo wieder rausgekommen, aber das war auch mein Traumgewicht", verriet Anya im Gespräch mit Promiflash. Das Gewicht wolle die 20-Jährige jetzt halten.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

ProSieben / Richard Hübner Anya, GNTM-Kandidatin 2023

