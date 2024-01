"Traumgewicht": So viel nahm Anya Elsner im Dschungelcamp ab

Bei Anya Elsner (20) purzelten die Pfunde! Im Dschungelcamp geht es so langsam auf das große Finale zu. Nachdem Cora Schumacher (47) das Camp freiwillig verlassen hatte, dürfen nun die Zuschauer für ihren Lieblingsbewohner voten. Zuerst traf es Sarah Kern (55) und als Zweite musste schließlich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Koffer packen. Über ihren Exit ärgerte sie sich zunächst – doch die Zeit im Dschungel hatte auch ihre Vorteile: So viel hat Anya abgenommen.

"Ich bin mit 58 Kilo eingezogen und bin wahrscheinlich deswegen mit 53 Kilo wieder rausgekommen, aber das war auch mein Traumgewicht", verrät die 20-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Also, ich wollte unbedingt mit 53 Kilo wieder rauskommen und das habe ich geschafft!" Das Essen im Camp sei so schrecklich, dass ihr der Reis und die Bohnen fast wieder hochgekommen wären.

Über den Gewichtsverlust sei das Model froh, wie es gegenüber Promiflash ausplaudert: "Also, ich hab jetzt nicht vor, wieder zuzunehmen oder abzunehmen. Das ist eigentlich mein Gewicht, das ich jetzt gern halten würde, weil ich mich auch so besser oder gerne im Spiegel anschaue." Anya sei zufrieden damit, wie sich das Abenteuer Dschungel auf ihr Gewicht ausgewirkt habe.

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

